تونس تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية لمساندة قطاع غزة

تونس - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية إرسال طائرة عسكرية، اليوم الأحد، محملة بمساعدات طبية وأغذية إلى قطاع غزة الذي يواجه قصفا وحصارا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة إن الطائرة المحملة بـ12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال، هي شحنة أولى وستعقبها رحلات جوية أخرى "في إطار وقوف تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي".

وستتولى السلطات المصرية، التي خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية، إجراءات إدخالها للفلسطينيين عبر معبر رفح.