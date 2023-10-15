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الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهدف قائد حماس في خان يونس

02:32 م الأحد 15 أكتوبر 2023

قصف غزة

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غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف رجلا آخر، في غزة، يشتبه أنه العقل المدبر للهجمات واسعة النطاق، التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أن بلال القدرة، قائد وحدات حماس في جنوب خان يونس، استشهد في غارات جوية مساء أمس السبت.

وأضاف الجيش أن مقاتلين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، استشهدوا أيضا.

جاء ذلك، بعد أن ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف رجلين آخرين، يشتبه أنهما العقل المدبر لهجمات حماس.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 100 هدف عسكري لحماس في الزيتون وخان يونس وغرب جباليا ، مما أدى إلى إصابة مراكز قيادة العمليات ومنشآت عسكرية وعشرات من منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع مراقبة.

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الاحتلال الإسرائيلي استهدف قائد حماس خان يونس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية طوفان الأقصى

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