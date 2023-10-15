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BBC

هولندا ترسل فريقا عسكريا إلى سفارتها في بيروت مع تصاعد التوترات

02:25 م الأحد 15 أكتوبر 2023

هولندا

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لاهاي - (د ب أ)

أرسلت هولندا فريقا عسكريا إلى بيروت كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، إن "العسكريين سيقدمون الدعم للسفارة الهولندية في بيروت إذا تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير".

وأضاف البيان أنه رغم ذلك، لا توجد حاليا خطط لإجلاء المواطنين الهولنديين من لبنان.

وقال البيان إن الفريق العسكري غادر اليوم الأحد على متن طائرة نقل من طراز "سي-130 هيركوليز" من مطار أيندهوفن متجها إلى بيروت.

ومنذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على الأراضي المحتلة والهجمات المضادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، شن حزب الله مرارا وتكرارا هجمات على شمال إسرائيل انطلاقا من لبنان.

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