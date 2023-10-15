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BBC

اعتقال 3 رجال في سيدني لأداء التحية النازية أمام المتحف اليهودي

12:20 م الأحد 15 أكتوبر 2023

المتحف اليهودي

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سيدني - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، أنها اعتقلت ثلاثة رجال ووجهت إليهم اتهامات في سيدني أول أمس الجمعة بعد مزاعم عن قيامهم بأداء التحية النازية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و31 و40 عاما، قاموا بأداء التحية خارج المتحف اليهودي في سيدني.

وقالت الشرطة إنه تم توجيه اتهامات للرجال بالتصرف بطريقة مسيئة في أو بالقرب من مكان عام أو مدرسة وعرض رمز نازي على الملأ عن عمد ومن دون مبرر.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه "قلق للغاية" جراء تلك الأحداث.

وأضاف مينز أن "هؤلاء الأشخاص رهن الاحتجاز، وليس هناك مجال لذلك في نيو ساوث ويلز وأتوقع... أنه سيتم تطبيق القانون بشكل كامل على هؤلاء الأشخاص".

وقال مينز "لن يكون هناك أي تسامح مع التشهير العنصري أو التحريض على العنف في نيو ساوث ويلز".

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