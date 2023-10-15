لبحث الأوضاع في غزة.. زيارة منتظرة للمبعوث الصيني إلى منطقة الشرق الأوسط

(وكالات)

قررت الصين إرسال مبعوثها الخاص للشرق الأوسط تشاي جون إلى المنطقة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في أعقاب التصعيد الأخير للعنف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جون، في مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية اليوم الأحد، إنه سيعمل على حماية المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز محادثات السلام.

وقد تحدث تشاي بالفعل عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات غير مسبوقة على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 2329 شخصا خلال 8 أيام وقطع عنها كل الإمدادات مما يهدد حياة مليوني شخص يعيش في القطاع المحاصر.

وجاء ذلك بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس سبت الـ 7 من أكتوبر أطلقت فيها كتائب القسام آلاف الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة بغلاف غزة بينما اخترق مئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم غير مسبوق خلف أكثر من 1300 قتيل.

ورغم وجود إدانة دولية واسعة لحركة حماس وإعطاء إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن الصين تجنبت إدانة حماس.

وفي المقابل، ركزت تقارير التلفزيون الصيني الرسمي بشكل مكثف على الهجمات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين.

واكتفت بكين بدعوة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

وتبادل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي، في مكالمة هاتفية أمس السبت، وجهات النظر حول الوضع.