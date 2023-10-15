الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناطق في جنوبي لبنان بشكل مركز.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية، تشهد قصفاً مدفعياً مركزاً من قيل مواقع العدو الإسرائيلي".

بدورها، أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني عن "إصابة دقيقة لهدف معادي بصاروخ موجه في مستعمرة شتولا مقابل عيتا الشعب ووقوع إصابات أكيدة في صفوف جنود العدو".