إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة ستستمر 3 أسابيع أخرى

12:30 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة أن العدوان قد يستمر ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل في ظل احتمالات بالقيام بعزو بري للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته قناة آي ٢٤ العبرية.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة

سوق مصراوى

الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة الحرب على غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة ستستمر 3 أسابيع أخرى