جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة ستستمر 3 أسابيع أخرى

وكالات:

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة أن العدوان قد يستمر ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل في ظل احتمالات بالقيام بعزو بري للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته قناة آي ٢٤ العبرية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة