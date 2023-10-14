شكري لـ"سي إن إن": مصر لم تحصل على إذن لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر حاولت شحن مساعدات إنسانية إلى غزة، لكنها ل تحصل على إذن للقيام بذلك.

وقال شكري، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، اليوم السبت "مستعدون لإعادة الأجانب في غزة إلى بلدانهم بمجرد مرورهم بمعبر رفح".

وأشار إلى أن معبر رفح مفتوح لكن قصف الطرق المؤدية إليه في غزة جعلها "غير صالحة للعمل".

وكانت مصادر أكدت لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر رفضت فتح معبر رفح البري أمام حملة الجنسية الأمريكية.

وبحسب القناة الإخبارية، فإن مصر اشترطت لفتح المعبر ودخول الأمريكان أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات للفلسطينيين.

وتابعت القناة: بعد وصول حملة الجنسية الأمريكية معبر رفح من الجانب الفلسطيني والانتظار عدة ساعات عادوا أدراجهم لرفض مصر عبورهم إلا باتفاق على فتح المعبر وإدخال المساعدات.