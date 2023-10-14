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BBC

"فشلنا في المهمة".. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعترف "أخطأت"

07:35 م السبت 14 أكتوبر 2023

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي

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وكالات:
اعترف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية"، بهجوم حركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي.
وقال هنغبي، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، "إسرائيل تعرضت لضربة قاسية أكبر من أن تحتملها، وأخطأت عندما اعتقدت أن حركة حماس مرتدعة... لقد فشلنا في المهمة وأعتقد أن لا أحد يخالف هذه المقولة".

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