مؤسسة حقوقية: الاحتلال يقتل 14 فلسطينيًا كل ساعة في هجومه على غزة

غزة- (د ب أ)

قالت مؤسسة حقوقية، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 14 فلسطينيًّا بمعدل كل ساعة في هجومه "الدموي" على غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال أسقط، ما يوازي ربع قنبلة نووية من القنابل على القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم السبت، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والمدفعية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم، ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد، ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد مقتل 14 فلسطينيًّا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن من إطلاق إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" العسكرية على قطاع غزة والتي تضمنت حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.

وذكر أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ، ينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني، في وقت تنعدم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

وأبرز المرصد استمرار الاحتلال في تكثيف هجماته الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة، شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسببت بإبادة ما لا يقل عن 82 عائلة، قضى خمسة أشخاص على الأقل من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

ويشهد قطاع غزة في الأصل حركة نزوح واسعة على مدار أيام هجمات إسرائيل، ووثق الأورومتوسطي نزوح أكثر من 820 ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية.