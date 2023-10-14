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BBC

هجوم عنيف بقذائف الهاون على مواقع للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

04:11 م السبت 14 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن وقوع هجوم شديد بقذائف الهاون على مواقع للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله: "إن المقاومة تقصف مواقع الرادار و رويسات العلم وزبادين والسماقة التابعة للاحتلال بالقذائف الصاروخية والمدفعية".

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإنّ الاحتلال دعا جميع السكان في البلدات المحاذية "للسياج الحدودي مع لبنان" إلى البقاء في الملاجئ الآمنة،ـ

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإنّه تم استهداف موقع الرادار التابعة للاحتلال في مزارع شبعا بخمسة صواريخ أُطلقت من لبنان، وحسب ما أعلنته وسائل الإعلام، "
فإنّ ما يحدث حاليا من قصف صاروخي ومدفعي على مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا المطلة على مزارع شبعا جنوب لبنان، هو الأعنف منذ بدء طوفان الأقصى".

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الاحتلال الإسرائيلي هجوم عنيف لبنان

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