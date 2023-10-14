لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن مقتل صحفيين بنيران الاحتلال

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها ستقدم شكوى لمجلس الأمن، بشأن مقتل وجرح صحفيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة.

وقالت الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، إن استهداف الصحفيين جريمة بحق حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتابعت أن عدم وضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين.

واستشهد مصور وكالة رويترز الصحفي عصام العبدالله، وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي على سيارتهم في جنوب لبنان".

وأعلنت وسائل إعلام عربية، استشهاد صحفي وإصابة 3 بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إن الاحتلال الإسرائيلي، قصف بالمدفعية مجموعة من الصحفيين المتواجدين جنوب لبنان للقيام بتغطيتهم الصحفية.

وأصيب الصحفيين، كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف سيارتهما في علما الشعب.