رجل يهدد بتفجير نفسه وسط العاصمة البولندية (فيديو)
مصراوي
أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أنّ الشرطة طوقت ساحة بيلسودسكي بوسط وارسو بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن رجلاً صعد إلى نصب تذكاري في الميدان وكان يهدد بتفجير نفسه.
وقال ضابط شرطة في مكان الحادث لمراسل رويترز "لا مدخل هناك قنبلة".
وتجري بولندا انتخابات برلمانية غدا الأحد.
فيديو متداول للمشتبه به بالتهديد بتفجير #قنبلة وسط عاصمة #بولندا #وارسو #عاجل_بلينكس pic.twitter.com/0cDdew2RWR
— BlinxNews (@BlinxNews) October 14, 2023
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