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BBC

رجل يهدد بتفجير نفسه وسط العاصمة البولندية (فيديو)

01:54 م السبت 14 أكتوبر 2023

رجل يهدد بتفجير نفسه وسط العاصمة البولندية

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مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أنّ الشرطة طوقت ساحة بيلسودسكي بوسط وارسو بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن رجلاً صعد إلى نصب تذكاري في الميدان وكان يهدد بتفجير نفسه.

وقال ضابط شرطة في مكان الحادث لمراسل رويترز "لا مدخل هناك قنبلة".

وتجري بولندا انتخابات برلمانية غدا الأحد.

سوق مصراوى

بولندا نصب تذكاري ساحة بيلسودسكي انتخابات برلمانية

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