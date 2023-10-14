المقاومة تعلن اختراق السياج الفاصل شرق خانيوس ومهاجمة جنود الاحتلال
وكالات
أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من عبور السياج الفاصل شرق خانيونس وهاجموا الاحتلال الإسرائيلي، ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر حتى الآن.
وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها على التليجرام، اليوم السبت، "مجاهدونا عبروا السياج الفاصل شرق خانيونس وهاجموا العدو ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر"
بدوره قال مصدر في المقاومة الفلسطينية، إن "مقاتلي القسام الميدان في أعلى درجات الجهوزية ويعملون وفق الخطط الموضوعة مسبقاً".
وتابع "لا نعاني من أي نقص في الموارد البشرية والتسليحية، ولدينا القدرة على مواصلة القتال لأشهر طويلة.
ولفت إلى أن ما استخدمته المقاومة حتى الآن من قدرات صاروخية لم يتجاوز 10%، ويعملوا وفق تكتيك بعيد المدى.
وأكد المصدر أن القسام لديهم خطة دفاعية محكمة تغطي كامل مساحة قطاع غزة وسيتم تفعيلها في الوقت المناسب.
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