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BBC

أمريكا تعلن الاتفاق مع مصر وإسرائيل لإجلاء رعاياها من غزة عبر معبر رفح

12:49 م السبت 14 أكتوبر 2023

أمريكا وإسرائيل

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مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح من غزة لمدة 5 ساعات اليوم.

وتابعت الخارجية الأمريكية، "إن مصر وإسرائيل وافقتا على السماح بإجلاء مواطنينا من غزة عبر رفح".

وأضافت الخارجية الأمريكية، " نحن على تواصل مع الأميركيين من أصل فلسطيني بغزة لإجلائهم عبر رفح"، متابعة " لا نعرف إذا كانت حماس ستسمح لمواطنينا من الوصول إلى رفح، وأنه غير الواضح ما إذا كان معبر رفح مفتوحا بهذه اللحظة".

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