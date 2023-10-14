أمريكا تعلن الاتفاق مع مصر وإسرائيل لإجلاء رعاياها من غزة عبر معبر رفح

مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح من غزة لمدة 5 ساعات اليوم.

وتابعت الخارجية الأمريكية، "إن مصر وإسرائيل وافقتا على السماح بإجلاء مواطنينا من غزة عبر رفح".

وأضافت الخارجية الأمريكية، " نحن على تواصل مع الأميركيين من أصل فلسطيني بغزة لإجلائهم عبر رفح"، متابعة " لا نعرف إذا كانت حماس ستسمح لمواطنينا من الوصول إلى رفح، وأنه غير الواضح ما إذا كان معبر رفح مفتوحا بهذه اللحظة".