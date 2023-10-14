الأردن: تهجير الفلسطينيين يدفع المنطقة نحو الهاوية
(د ب أ)
حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تمثل عقابًا جماعيًا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها تجاه الهاوية.
ودعا الصفدي في تصريحات صحفية له، المجتمع الدولي إلى "التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين، كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين" ..
وأكد الصفدي "رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم"، محذرا من أن "محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه".
وأكد أنه "على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
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