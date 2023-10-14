وزير الخارجية التركي يلتقي نظيرته الألمانية في مصر لبحث أوضاع غزة

(د ب أ)

واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثاتها حول تطورات الأوضاع بين حماس وإسرائيل باجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مصر.

وقالت مصادر من الوفد الألماني اليوم السبت، إن الوزيرين ناقشا - من بين أمور أخرى - الجهود المشتركة لإطلاق سراح الرهائن الألمان الذين اختطفتهم حماس في غزة، ومسائل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت المصادر أن "المحادثة كانت جيدة ومركزة واستمرت حوالي ساعة".

وجرت المحادثة على هامش زيارة بيربوك للعاصمة المصرية القاهرة في ضوء الأزمة.

وبحسب البيانات، تبادلت وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها التركي "بشكل مكثف المعلومات والاستنتاجات التي توصلا إليها من محادثات الأزمة التي أجرياها خلال الأيام الماضية"، كما دار المحادثات بينهما حول دعم أوكرانيا.

ووفق البيانات، اتفق الوزيران على الحفاظ على اتصالات وثيقة في ظل الأزمة الحالية.

وكانت آخر محادثات جرت بين الوزيرين هاتفيا يوم الاثنين الماضي. والتقيا مؤخرا في نهاية سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعتزم بيربوك لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت لاحق اليوم.

وكانت مصادر من الوفد الألماني ذكرت في وقت سابق أنه إلى جانب الوضع الإقليمي في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل قبل أسبوع، ستركز المحادثات في مصر أيضا على الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس ونقلتهم إلى غزة. كما من المقرر مناقشة الجهود الإنسانية التي تبذلها مصر من أجل السكان المدنيين في غزة.

وسافرت بيربوك من إسرائيل إلى مصر مساء أمس الجمعة.