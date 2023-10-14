أ ف ب: السعودية تعلق محادثات التطبيع مع إسرائيل

مصراوي

علقت المملكة العربية السعودية محادثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصدر مقرب في الحكومة السعودية.

وفي سبتمبر الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ بلاده "تقترب" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "المفاوضات جيّدة، وهناك تقدّم. نحن نقترب من بعضنا البعض كل يوم"، في وصفه لاحتمالات تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وأكد أنّ القضية الفلسطينية مهمة للغاية بالنسبة للرياض، وينبغي حلّها ضمن مسار التطبيع، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق المحتمل إلى تسهيل حياة الفلسطينيين، وأن يجعل إسرائيل لاعبًا في الشرق الأوسط.