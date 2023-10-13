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BBC

مصر ترد على دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكان غزة خلال 24 ساعة

06:44 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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مصراوي

وكالات

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أكتوبر الجاري، من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

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..مصر ترد على دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكان غزة خلال 24 ساعة