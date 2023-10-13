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BBC

استشهاد صحفي وإصابة 3 في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

06:42 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

استشهاد صحفي وإصابة 3 في قصف إسرائيلي أرشيفية

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام عربية، استشهاد صحفي وإصابة 3 بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إن الاحتلال الإسرائيلي، قصف بالمدفعية مجموعة من الصحفيين المتواجدين جنوب لبنان للقيام بتغطيتهم الصحفية.

وأصيب الصحفيين، كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف سيارتهما في علما الشعب.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أضرارًا لحقت بالسياج الحدودي عند مستوطنة "حانيتا"، عند الحدود مع لبنان بعد وقوع انفجار بجانبه.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال، عند جدار الفصل العنصري ببلدة عربونة شرق جنين، وأصوات انفجارات عنيفة بالمكان.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنّ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها في ريشون ليتسيون وروحفوت وهرتسيليا.

وكشفت بعض وسائل الإعلام، أنّ قوة إسرائيلية تشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من القطاع الغربي بجنوب لبنان.

إصابة صحفية في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

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استشهاد صحفي قصف إسرائيلي جنوب لبنان إصابة 3 بينهم مراسلة ومصور طوفان الأقصى جيش الاحتلال الإسرائيلي

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