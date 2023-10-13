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BBC

قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الصحفيين جنوب لبنان

06:32 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

قصف جنوب لبنان

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام محلية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي، قصف بالمدفعية مجموعة من الصحفيين المتواجدين جنوب لبنان للقيام بتغطيتهم الصحفية.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أضرارًا لحقت بالسياج الحدودي عند مستوطنة "حانيتا"، عند الحدود مع لبنان بعد وقوع انفجار بجانبه.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال، عند جدار الفصل العنصري ببلدة عربونة شرق جنين، وأصوات انفجارات عنيفة بالمكان.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنّ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها في ريشون ليتسيون وروحفوت وهرتسيليا.

وكشفت بعض وسائل الإعلام، أنّ قوة إسرائيلية تشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من القطاع الغربي بجنوب لبنان.

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