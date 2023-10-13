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BBC

الجيش اللبناني يرد بقصف مدفعي على مواقع للاحتلال الإسرائيلي

06:23 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

قصف مدفعي على مواقع للاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، القيام بقصف مدفعي على مواقع للاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على قصف المدفعية الإسرائيلية لمحيط عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي جنوبي لبنان.

واستهدف القصف الإسرائيلي، عدة بلدان على الحدود اللبنانية، من بينها بلدة راميا جنوبي لبنان، وأيضًا محيط بلدة العديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أضرارًا لحقت بالسياج الحدودي عند مستوطنة "حانيتا"، عند الحدود مع لبنان بعد وقوع انفجار بجانبه.

ومن جانبها أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال، عند جدار الفصل العنصري ببلدة عربونة شرق جنين، وأصوات انفجارات عنيفة بالمكان.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنّ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها في ريشون ليتسيون وروحفوت وهرتسيليا.

وكشفت بعض وسائل الإعلام، أنّ قوة إسرائيلية تشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من القطاع الغربي بجنوب لبنان.

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