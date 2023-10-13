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BBC

الصليب الأحمر الدولي: هجوم حماس لا يبرر تدمير غزة

06:17 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

الدمار في غزة

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مصراوي

قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، إن هجوم حماس لا يبرر تدمير قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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