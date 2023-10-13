بوتين يصف حصار الاحتلال على غزة بالنازي

مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير مقبول وهو أشبه بالحصار النازي لـ لينينجراد.

وتابع الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، "علينا التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد وروسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الطرفين"

وأضاف بوتين، أن تكون موسكو وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب التفكير بمصير المدنيين الذين يعانون من التصعيد

ولفت إلى أن روسيا لديها علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي وتريد موسكو تنفيذ تعهداتها بإقامة دولة فلسطينية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.