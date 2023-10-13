جيش الاحتلال يعلن تفجير الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين

مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أضرارًا لحقت بالسياج الحدودي عند مستوطنة "حانيتا"، عند الحدود مع لبنان بعد وقوع انفجار بجانبه.

ومن جانبها أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال، عند جدار الفصل العنصري ببلدة عربونة شرق جنين، وأصوات انفجارات عنيفة بالمكان.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنّ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها في ريشون ليتسيون وروحفوت وهرتسيليا.

وكشفت بعض وسائل الإعلام، أنّ قوة إسرائيلية تشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: قال "إن الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين واستهدفهم بعد خروجهم من منازلهم باتجاه الجنوب".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة،"أن العشرات من المصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف الاحتلال لسيارات نازحين باتجاه جنوب القطاع".

ولفت أشرف القدرة، إلى أن الطواقم الصحية تعمل منذ سبعة أيام، لم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، مناشدًا كآفة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الآوان.

وأكد "القدرة"، أنّهم حاليا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف، خاصة وأنّ هناك عدد كبير من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني المقصوفة، مؤكدا على أنّ مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، متوجهًا إلى العالم بأسره سرعة تزويد القطاع بالدواء والوقود والأطقم الطبية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، نطالب بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع.