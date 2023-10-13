الاحتلال يخدع مواطني غزة ويقصف سياراتهم بعد خروجهم باتجاه الجنوب

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين واستهدفهم بعد خروجهم من منازلهم باتجاه الجنوب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن العشرات من المصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف الاحتلال لسيارات نازحين باتجاه جنوب القطاع.

ولفت أشرف القدرة، إلى أن الطواقم الصحية تعمل منذ سبعة أيام، لم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، مناشدًا كآفة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الآوان.

وأكد "القدرة"، أنّهم حاليا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف، خاصة وأنّ هناك عدد كبير من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني المقصوفة، مؤكدا على أنّ مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، متوجهًا إلى العالم بأسره سرعة تزويد القطاع بالدواء والوقود والأطقم الطبية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، نطالب بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.