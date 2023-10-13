مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1799 شهيدًا والجرحى إلى 6388.

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الطواقم الصحية تعمل منذ 7 أيام، لم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، مناشدًا كآفة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الآوان.

وأكد "القدرة"، أنّهم حاليا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف، خاصة وأنّ هناك عدد كبير من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني المقصوفة، مؤكدا على أنّ مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، متوجهًا إلى العالم بأسره سرعة تزويد القطاع بالدواء والوقود والأطقم الطبية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".