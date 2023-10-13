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BBC

أطباء بلا حدود: غزة سويت بالأرض وأوامر الاحتلال بالإخلاء شائنة

03:55 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

منظمة أطباء بلا حدود

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مصراوي

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن غزة سويت بالأرض والآلاف يُقتلون وهذا يجب أن يتوقف فورًا.

وتابعت أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، أن أوامر الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء مدانة وشائنة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

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