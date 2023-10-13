المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر المنطقة الشمالية بقذائف صاروخية

وكالات

أطلقت المقاومة الفلسطينية، قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الجليل والجولان قرب سوريا ولبنان بالمنطقة الشمالية.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها بقناتها على التليجرام، "استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250"

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة إلى منطقة الشمال، إذ دوت صفارات الإنذار في صفد وعدة مواقع في الجليل الأعلى، وسمع دوي انفجارات.

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.