لأول مرة.. المقاومة تُسقط طائرة حربية إسرائيلية في سماء قطاع غزة
وكالات
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للاحتلال في سماء قطاع غزة، للمرة الأولى.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وانتشرت العديد من الأنباء التي تفيد بدعوة الاحتلال الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب.
وبالرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً، أقدم الطيران الإسرائيلي على إلقاء المنشورات فوق مناطق القطاع تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب.
ورفضت حركة حماس دعوة الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة، للرحيل إلى الجنوب أو مصر.
وقالت حركة حماس على قناتها الرسمية بالتليجرام، إن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه رغم سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".
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