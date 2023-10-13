وزير الدفاع الإسرائيلي: البيت الأبيض يضمن لنا حرية التصرف ويوفر الدعم

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، "اتخذنا قرارات متعلقة بأمن إسرائيل والمصالح المشتركة التي تجمعنا مع الولايات المتحدة"

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أن "البيت الأبيض يضمن لنا حرية التصرف، ويوفر لنا الدعم وقد وصلت اليوم طائرة ثانية تحمل الذخيرة.

ولفت إلى أنه يجب للعالم أن لا ينسى الجرائم التي ارتكبت، والحرب التي نعيشها هي ضد وجود إسرائيل وضد قيم الحرية.

وأوضح أن العدو الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، هو حماس التي تحظى بدعم إيران، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربة قاسية، وسيتم التحقيق، لكن الآن وقت الحرب.

وأكد غالانت أن الاحتلال الإسرائيلي في الخطوط الأمامية في الدفاع عن قيم الحرية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.