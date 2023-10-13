عباس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وكالات

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من حدوث كارثة إنسانية في غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

وشدد عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية.

وأكد عباس لوزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب السماح على الفور بممرات إنسانية إلى غزة، لافتا إلى أنه يجب وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا على سياسة منظمة التحرير التي تنبذ العنف وتتمسك بالمقاومة السلمية.

والتقى الرئيس الفلسطيني، بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، يرافقه الرئيس في هذه الزيارة رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.