أبو عبيدة: لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات المقبلة

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة، فالعدو أضعف وأجبن من أن يُهجر شعبنا من دياره مرتين".

وتابع أبو عبيدة، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الأقصى، أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لأراضينا المحتلة.

ولفت أبو عبيدة إلى أن كتائب القسام قصفت حشود للاحتلال الإسرائيلي شرق بئيري بدفعة صاروخية، فضلًا عن توجيه 150 صاروخًا على عسقلان منذ صباح اليوم، و50 صاروخا على سديروت.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن المقاومة الفلسطينية، قصفت مطار بن جوريون، داعيًا أهالي غزة إلى الثبات والصبر فإن النصر صبر ساعة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة"