الهلال الأحمر المصري يتسلم أول طائرة تركية تحمل مساعدات إغاثية لغزة

وكالات

قال خالد زايد مدير الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الجمعة، إنه تم استلام أول شحنة مساعدات تركية، موجهة لقطاع غزة، ويتم نقلها إلى مستودعات المنظمة في مدينة العريش.

وتابع مدير الهلال الأحمر المصري، في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": إن الشحنة التركية من المساعدات هي ثاني شحنة نستلمها، مستودعات الهلال الأحمر استقبلت يوم أمس مساعدات طبية أردنية".

وأرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، طائرات عسكرية تركية نقلت المساعدات إلى مصر. ولاحقا سيتم نقلها إلى غزة".

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، مؤكدة أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

ولفتت المنظمة إلى أنه مع الزيادة المستمرة في الإصابات والوفيات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فإن الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وأمس الخميس، استقبل مطار العريش المصري، أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن، استعدادًا لإرسالها إلى غزة، لتخفيف المعاناة عن القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بعد عملية طوفان الأقصى.