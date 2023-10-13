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BBC

حماس ترفض دعوة الاحتلال بترحيل أهالي غزة إلى مصر

11:48 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023

حركة حماس

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مصراوي

رفضت حركة حماس دعوة الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة للرحيل إلى الجنوب أو مصر.

وقالت حركة حماس على قناتها الرسمية بالتليجرام، إن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه رغم سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

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