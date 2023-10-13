الأمم المتحدة: الاحتلال أبلغنا بإخلاء مناطق شمال غزة من السكان خلال 24 ساعة
مصراوي
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث أممي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبلغنا بضرورة انتقال كل سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن عدد من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقالهم لجنوبي القطاع يبلغ 1.1 مليون شخص.
وناشدت الأمم المتحدة بضرورة إلغاء أي أمر ترحيل لسكان شمالي قطاع غزة لتجنب وضع كارثي.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".
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