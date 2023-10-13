إعلان

BBC

الأمم المتحدة: الاحتلال أبلغنا بإخلاء مناطق شمال غزة من السكان خلال 24 ساعة

11:44 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث أممي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبلغنا بضرورة انتقال كل سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن عدد من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقالهم لجنوبي القطاع يبلغ 1.1 مليون شخص.

وناشدت الأمم المتحدة بضرورة إلغاء أي أمر ترحيل لسكان شمالي قطاع غزة لتجنب وضع كارثي.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس ترفض دعوة الاحتلال بترحيل أهالي غزة إلى مصر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسي يكشف سبب خطورة أحداث غزة