الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في الأردن

وكالات

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.

وعلمت "بي بي سي" من مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيطلب من بلينكن فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وقالت المصادر أن الإدارة الأمريكية طلبت من الرئيس عباس إدانة هجوم حركة حماس على غلاف غزة، إلا أنه رفض ذلك ورد بأنه حذر من أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في الأراضي الفلسطينية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في بيانهم أمس استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أدانوا جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والإنساني.

وجاء ذلك في قرار صادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس الأربعاء مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. وأكد القرار ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

وطالب القرار بضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، وأدان كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.

وحذروا من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وطالبوا بتلبية حقه في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.