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BBC

هجوم بري محتمل.. الاحتلال الإسرائيلي يأمر المدنيين الفلسطينيين بإخلاء غزة

11:10 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلى

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(د ب أ)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة

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