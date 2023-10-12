واشنطن تنظم رحلات طيران عارض لإجلاء الأمريكيين من إسرائيل
واشنطن - (د ب أ):
قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية ستوفر رحلات طيران عارض (شارتر) بداية من غد الجمعة لإجلاء المواطنين الأمريكيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل، وأسرهم.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل والأردن، إنه سيتوجه إلى السعودية ومصر ودول حليفة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهود الولايات المتحدة للحيلولة دون توسع نطاق الصراع بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
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