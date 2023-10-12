الصحة الفلسطينية: إصابة 5 مصريين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إصابة 5 مواطنين يحملون الجنسية المصرية، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نصف عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن 447 طفلًا، و248 امرأة استشهدوا في قطاع غزة والضفة الغربية؛ جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل، منذ يوم السبت الماضي.

ولفتت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى أن "إسرائيل قتلت 332 طفلًا في الضفة وغزة منذ بداية الحرب على القطاع يوم السبت الماضي".

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن "غياب المساءلة والإفلات من العقاب، يشكل ضوءًا أخضر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وقتل الأطفال الفلسطينيين".

في غضون ذلك أدانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، العنف الذي تتعرض له غزة، الذي اعتبرته "عقوبة جماعية"، قائلةً: إن "إسرائيل لجأت إلى هجمات عسكرية عشوائية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل في غزة".

وتسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 6 أيام، باستشهاد 1417 فلسطينيًّا وإصابة 6268، وتهجير مئات الآلاف من منازلهم، تزامنًا مع إحكام الحصار على غزة، بقطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه والطعام، وإغلاق جميع المعابر؛ ما يُنذر بكارثة إنسانية.