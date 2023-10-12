البرلمان الإسرائيلي يوافق على حكومة طوارئ
تل ابيب - (دب ا):
وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الخميس على تشكيل حكومة طوارئ بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسياسي المعارض البارز بيني جانتس ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ومن المتوقع أن ينضم جانتس وأربعة أعضاء آخرين من المعارضة للحكومة.
ويتضمن الاتفاق الخاص بحكومة الطوارئ تشكيل مجلس حرب يضم نتنياهو ووزير الدفاع يؤآف جالانت ووزير الدفاع السابق جانتس.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ ولكن حزبه يساند الحرب على حماس.
ويقول مراقبون إن هناك حاجة لائتلاف عريض للدفع صوب اتخاذ قرارات عسكرية وسياسية بعيدة المدى في الأيام المقبلة.
سوق مصراوى
-
أحدث مكنسة كهربائية 2023 بخصم حتى 33%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: