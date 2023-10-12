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BBC

البرلمان الإسرائيلي يوافق على حكومة طوارئ

10:32 م الخميس 12 أكتوبر 2023

الكنيست الإسرائيلي

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تل ابيب - (دب ا):
وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الخميس على تشكيل حكومة طوارئ بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسياسي المعارض البارز بيني جانتس ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ومن المتوقع أن ينضم جانتس وأربعة أعضاء آخرين من المعارضة للحكومة.
ويتضمن الاتفاق الخاص بحكومة الطوارئ تشكيل مجلس حرب يضم نتنياهو ووزير الدفاع يؤآف جالانت ووزير الدفاع السابق جانتس.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ ولكن حزبه يساند الحرب على حماس.
ويقول مراقبون إن هناك حاجة لائتلاف عريض للدفع صوب اتخاذ قرارات عسكرية وسياسية بعيدة المدى في الأيام المقبلة.

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