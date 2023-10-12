البيت الأبيض يعلن حصيلة جديدة للقتلى الأمريكيين في هجوم حماس

وكالات:

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في هجوم حركة حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى 27 شخصا.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "يمكننا الآن تحديث عدد الأمريكيين الذين قتلوا إلى 27 شخصا، وعدد المفقودين يبلغ اليوم 14".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستبدأ اعتبارا من الغد تنظيم رحلات جوية لإجلاء الأمريكيين من إسرائيل إلى أوروبا.. ونستكشف خيارات أخرى لإجلاء مواطنيها من إسرائيل عن طريق البر والبحر".