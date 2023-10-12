نتنياهو: إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة
وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد المستمر مع حركة "حماس" منذ السبت الماضي.
وقال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، نقلتها وكالة سبوتنيك: "قررنا القيام بعملية عسكرية قوية جدا [ضد غزة]، مضيفا "هذه فعلا حرب علينا ويجب أن تنتهي بالانتصار وتحطيم وتصفية حماس وهي داعش".
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