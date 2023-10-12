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إيران ولبنان يبحثان الأوضاع في غزة

05:15 م الخميس 12 أكتوبر 2023

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ناقشا خلاله الوضع في لبنان والمنطقة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري ، ناقش الطرفان الوضع في لبنان والمنطقة.

وطبقا للبيان ، تم التداول والتنسيق، خلال الاتصال، "حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة".

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