إيران ولبنان يبحثان الأوضاع في غزة

بيروت - (د ب أ)

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ناقشا خلاله الوضع في لبنان والمنطقة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري ، ناقش الطرفان الوضع في لبنان والمنطقة.

وطبقا للبيان ، تم التداول والتنسيق، خلال الاتصال، "حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة".