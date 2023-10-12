يونيفيل: نهدف إلى تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل
بيروت - (د ب أ)
وصف قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، الوضع في منطقة عملياتها بالمستقر والمتقلب، مشيراً إلى أن هدف "يونيفل" هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل.
وقال لاثارو، في بيان صحفي اليوم، إنه "على الرغم من الأحداث المثيرة للقلق في الأيام الماضية، فإن الوضع في منطقة عمليات يونيفيل لا يزال مستقرا، ولكنه متقلب، ومن حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع".
وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق، ونحن نعمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث ذلك".
وأشار إلى أن "حفظة السلام التابعين لنا يظلون في مواقعهم ويقومون بمهامهم، وقد قمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، ونقوم بتنسيق هذا العمل مع القوات المسلحة اللبنانية".
وتابع لاثارو : "لقد عملنا بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم، ويواصل حفظة السلام عملهم الأساسي".
وشهدت المنطقة الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان توتراً أمنياً بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين وآخرين تابعين لـ "حزب الله"، خلال الأيام الماضية على خلفية الأحداث الدائرة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.
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