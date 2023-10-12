وزير الخارجية الأمريكي يشارك في اجتماع حكومة الطوارئ بإسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب.

ويضم اجتماع مجلس الحرب، يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي،وزعيم معسكر الدولة بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي السابق غادي ايزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لإسرائيل، اليوم الخميس، لم آت إلى هنا كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي الرسالة التي أحملها لتل أبيب هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.

ورحب بلينكن بتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن ستقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة.

ولفت وزير الخارجية إلى وجود دعم كاسح في الكونجرس الأمريكي لأمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تحمي ظهر تل أبيب.

وأوضح أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات، وتعزز من قواتها في المنطقة وتقوم بدبلوماسية قوية لمنع توسع الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن حماس لديها أجندة واحدة فقط هي تدمير إسرائيل وقتل اليهود، موضحًا أنها تسخر مواردها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق.