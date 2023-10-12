سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي
دمشق - ( د ب أ)
أعلنت سوريا خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدفهما اليوم الخميس.
وقال مصدر عسكري، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العربية السورية ( سانا): بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".
وأضاف المصدر "إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه".
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