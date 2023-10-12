وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل لديها الحق والالتزام بالدفاع عن نفسها ولضمان عدم تكرار ما حدث، مؤكدًا على دعم الولايات المتحدة ظهر تل أبيب.

وتابع بلينكن، خلال زيارته إلى إسرائيل اليوم الخميس، أن عدم إدانة الإرهاب يعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر، لافتًا إلى أن ما فعلته حماس أمر مروع.

ولفت إلى أن من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس، معربًا عن حزنه لمقتل 25 أمريكيًا في إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

وأوضح أن حركة حماس لا تمثل التطلعات المشروعة للفلسطينيين.