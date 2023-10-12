إعلان

BBC

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل

02:42 م الخميس 12 أكتوبر 2023

انتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل لديها الحق والالتزام بالدفاع عن نفسها ولضمان عدم تكرار ما حدث، مؤكدًا على دعم الولايات المتحدة ظهر تل أبيب.

وتابع بلينكن، خلال زيارته إلى إسرائيل اليوم الخميس، أن عدم إدانة الإرهاب يعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر، لافتًا إلى أن ما فعلته حماس أمر مروع.

ولفت إلى أن من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس، معربًا عن حزنه لمقتل 25 أمريكيًا في إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

وأوضح أن حركة حماس لا تمثل التطلعات المشروعة للفلسطينيين.

سوق مصراوى

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة إسرائيل تل أبيب طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وصول المساعدات الإنسانية من الأردن إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market