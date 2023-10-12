القسام تقصف بيت شيمش غرب القدس بدفعة صاروخية

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، قصف بيت شيمش غرب القدس المحتلة بدفعة صاروخية، حسبما أوردت بقناتها على التليجرام.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة بيت شيمش غربي القدس.

ووجهت القسام ضربة صاروخية لمستوطنة سديروت بـ 50 صاروخًا، فضلًا عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.