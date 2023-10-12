الاحتلال يشترط عودة الإمدادات لغزة بإطلاق سراح الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن استئناف الخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة مرتبط بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتب كاتس عبر منصة "إكس" تويتر سابقا" أنه لن يتم إعادة الكهرباء أو المياه، كما لن يتم السماح بدخول شاحنة وقود حتى تتم عودة الرهائن إلى الوطن.

وأضاف أن أنه ستكون هناك بوادر إنسانية فقط في مقابل بوادر إنسانية، محذرا من أنه لا ينبغي لأي شخص أن " يعظ إسرائيل بشأن الأخلاق".

ويذكر أن حركة حماس شنت هجوما على الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص في بلدات حدودية إسرائيلية وحفل موسيقي. وتم احتجاز نحو 150 شخصا كرهائن في قطاع غزة.

وبعد ذلك، أعلنت إسرائيل إغلاق قطاع غزة. مع ذلك أشار الجيش إلى أن حركة حماس دمرت المعابر إلى المنطقة الساحلية.

وردت إسرائيل على هجوم يوم السبت بقصف جوي عنيف على قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية، فإن أكثر من 1200 شخص استشهدوا وأصيب نحو 5800 آخرين.